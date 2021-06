04:27

"Brake Magic": Kurzfristige Lösung gefunden

Wir starten heute mit Mercedes in diesen Trainingstag. Denn das Team hat eine kurzfristige Lösung für das Baku-Problem von Lewis Hamilton gefunden. Der Brite hatte nach dem Restart den Knopf für die "Brake Magic" versehentlich erwischt und dadurch seine Bremsbalance vor Kurve 1 nach vorne verlegt - was schließlich zu seinem Verbremser geführt hat.



Damit dieses Malheur nicht wieder passiert, hat seine Mannschaft eine Art Schutzhülle rund um den Knopf hinten am linken oberen Rand des Lenkrads angebracht. "Wir haben [den Knopf] nicht verlegt, sondern eine Hülle darum gelegt, um sicherzustellen, dass man es in Zukunft nicht versehentlich berühren kann", erklärte Hamilton.



Das sei aber nur eine kurzfristige Lösung, da es nicht einfach sei, am Lenkrad in solch kurzer Zeit große Änderungen vorzunehmen. Denn jede Position eines Knopfs wurde von langer Hand geplant. Für die Zukunft werde sich das Team aber eine andere Lösung überlegen, betonte er.