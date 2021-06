05:33

Williams über Russell-Zukunft: Er wäre "dumm" ...

Wir starten mit einem Thema in diesen Tag, das uns noch längere Zeit beschäftigen wird: das zweite Mercedes-Cockpit. Nachdem Lewis Hamilton bereits mit Toto Wolff verhandelt, liegt der Fokus auf der Entscheidung über Valtteri Bottas' Zukunft. Der Finne wirkt zusehends von der Rolle, auch gestern hat er sich wieder einen Patzer geleistet.



George Russell, der aufstrebende Mercedes-Nachwuchsfahrer, beobachtet diese Schnitzer entspannt von der Seitenlinie. Bei Williams betont man, dass der Brite am Ende seines Vertrags angekommen und am Ende des Jahres ein freier Mann sei. Teamchef Jost Capito meint: "Im Moment gefällt es ihm bei Williams, er arbeitet gerne mit uns."



Er muss aber auch zugeben: "Natürlich, sollte er die Chance erhalten, zu Mercedes zu gehen, dann wäre er dumm, es nicht zu tun." Und: "Wir brauchen einen Plan B, weil auch wir die Wahrscheinlichkeit sehen, dass Mercedes ihm ein Angebot machen wird."