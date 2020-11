03:57

Das beeindruckt Nico Rosberg an Lewis Hamilton

Lewis Hamilton bekam nach dem Gewinn seines siebten WM-Titels am vergangenen Wochenende eine Menge Lob - unter anderem auch von Nico Rosberg. "Niemand hätte gedacht, dass dieser Rekord von Michael Schumacher jemals eingestellt oder gebrochen werden würde", lobt Rosberg die "phänomenale Leistung" seines langjährigen Teamkollegen bei 'Sky'.



"Es ist phänomenal, dass er immer noch so unermüdlich ist und immer noch die Motivation besitzt, weiterzumachen und den nächsten Schritt zu gehen, nach fünf, sechs, jetzt sieben Titeln", sagt Rosberg und ergänzt: "Natürlich besteht immer das Risiko, dass die Motivation irgendwann nachlässt. Er hat ja schon so viel erreicht, es gibt kaum noch eine Steigerung."



"Aber das macht es umso beeindruckender und erklärt, warum er nicht nur eine, sondern so viele Weltmeisterschaften gewonnen hat", so der Champion von 2016, der "sehr stolz" darauf ist, Hamilton damals geschlagen zu haben. "Und je mehr er gewinnt, desto mehr verstehe ich, wie schwer es eigentlich war, ihn zu schlagen", verrät Rosberg.