Melbourne-Quali in der Analyse: Warum Sainz tobt & Alonso der Pole nachtrauert

FT3: Jetzt Session-Ticker öffnen!

Wir wollen hier im Ticker in den kommenden Stunden natürlich nicht nur auf das Geschehen auf der Strecke blicken sondern vor allem auch aufarbeiten, was in der Nacht in Melbourne bislang schon im Paddock passiert ist.



Hier an dieser Stelle gibt es daher in den kommenden 60 Minuten nur die wichtigsten Infos, Bilder und Stimmen zu FT3. Die komplette Berichterstattung bekommst Du wie immer in unserem Session-Ticker mit Stefan Ehlen.



Am besten einfach beide Ticker parallel laufen lassen, dann verpasst Du garantiert nichts! Kurz vor dem Start noch schnell die aktuellen Bedingungen in Melbourne: Der Asphalt ist rund 32 Grad heiß, die Lufttemperatur liegt bei gut 24 Grad.