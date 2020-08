04:46

Was erwartet dich heute?

In wenigen Minuten beginnt bereits FT1. Noch ist es übrigens trocken in Spa. Um 13:00 Uhr steht dann die Pressekonferenz der Teamchefs an. Dieses Mal sind im ersten Teil Günther Steiner (Haas), Toyoharu Tanabe (Honda) und Christian Horner (Red Bull) und im zweiten Teil Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost (AlphaTauri) und Claire Williams (Williams) dabei. Ab 15:00 Uhr steht dann FT2 an, und wir versorgen dich hier an dieser Stelle bis zum Abend mit frischen Infos aus dem Paddock. Es wird also garantiert nicht langweilig!