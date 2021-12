08:05

Wer hat noch gleich gewonnen?

Max Verstappen hat seinen ersten WM-Titel am Sonntag stilecht mit einem Rennsieg eingefahren. Das war in der Formel-1-Geschichte aber nicht immer so! Michael Schumacher und Jacques Villeneuve holten ihren jeweils ersten Titel zum Beispiel unter ganz anderen Umständen. An diese erinnert sich auch heute noch jeder. Aber wer hat damals die entsprechenden Rennen eigentlich gewonnen ...?

Foto: Sutton

Spa 1991 - Zumindest in Deutschland dürfte sich jeder Formel-1-Fan an das Rennen in Belgien am 25. August 1991 erinnern. Denn damals gibt ein gewisser Michael Schumacher sein Debüt in der Königsklasse. Das endet aber bereits nach wenigen Metern. Und wer kann anschließend eigentlich gewinnen?