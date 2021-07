05:14

Servus!

Herzlich willkommen im Formel-1-Liveticker an diesem Dienstag! Heute darf Dich Maria Reyer durch den Tag begleiten. Schön, dass Du mit dabei bist. Wir starten gleich mit einem Thema, das in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt hat ...



Zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache: Du kannst uns gerne Fragen oder Anregungen schicken, entweder via Kontaktformular oder auf Twitter mit dem Hashtag "#FragMST". Außerdem findest Du uns auf Facebook, Instagram und YouTube!