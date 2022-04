Formel-1-Liveticker: "Fundamentales Problem" bei Mercedes?

Entscheidet die Zuverlässigkeit über den WM-Titel?

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Während Ferrari in den ersten drei Saisonrennen keinen einzigen technisch bedingten Ausfall zu verzeichnen hatte, rauchte der Red Bull von Verstappen und Perez schon ganze dreimal ab.



Auch die Bullen wissen, dass man so nicht Weltmeister werden kann. Entscheidet 2022 also eher Zuverlässigkeit als Performance über den Titel? "Zuverlässigkeit ist ein Teil der Performance", erklärt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.



"Wenn man gewinnen will, muss man erst einmal ins Ziel kommen. Daher ist die Zuverlässigkeit ebenso ein Schlüsselelement wie die Performance selbst. Als Team ist das für uns natürlich eine Priorität", betont er.



Letztendlich müssten eben "alle Elemente" passen, wenn man den Titel gewinnen wolle - also auch die Zuverlässigkeit.