02:06

Raceweek

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Nach einer Woche Pause heißt es jetzt schon wieder "Raceweek". Die Königsklasse wird an diesem Wochenende erstmals in Saudi-Arabien an den Start gehen. Bevor wir zu den sportlichen Themen kommen, wollen wir aber natürlich auch an dieser Stelle erst einmal Frank Williams Tribut zollen, der am Wochenende verstorben ist.



