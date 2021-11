03:45

Fährt Red Bull Mercedes jetzt davon?

Nach dem gestrigen Rennen sieht es danach aus, dass sich in der WM vier Rennen vor Schluss langsam eine Entscheidung anbahnen könnte. Denn nachdem Red Bull in den 15 Rennen zuvor nur ein einziges Doppelpodium feiert konnte, standen in den vergangenen drei WM-Läufen in der Türkei, USA und Mexiko jeweils sowohl Verstappen als auch Perez auf dem Podium.



Zum Vergleich: Bei Mercedes standen Hamilton und Bottas seit Zandvoort nicht mehr gemeinsam auf dem Treppchen. Und Helmut Marko geht davon aus, diese Serie in Brasilien fortzusetzen. "Brasilien müssten wir einen Doppelsieg machen", erklärt der Österreicher bei 'Sky' optimistisch. Anschließend müsse man dann schauen, "wie wir in der Wüste dastehen."



"Aber unser Auto ist eigentlich überall schnell und die hohen Temperaturen scheinen uns entgegenzukommen", so Marko. Aktuell hat man das Gefühl, dass die Bullen Mercedes in der WM davonfahren. Gibt es in Brasilien den angekündigten Doppelsieg, könnte das bereits eine kleine Vorentscheidung sein.