Formel-1-Liveticker: "Vettel hat sich auch vieles selbst zuzuschreiben"

Ferrari auch in Imola ohne große Updates

Die Scuderia hat in dieser Saison bislang auf größere Updates verzichtet - und ist mit dieser Strategie sehr gut gefahren. Schließlich führen die Italiener aktuell beide WM-Wertungen an. Und auch beim Heimspiel in Imola wird sich daran nichts ändern.



Teamchef Mattia Binotto erklärt, dass es "schwierig" sei, in Imola Updates zu bringen, weil dort das erste Sprint-Wochenende des Jahres ansteht. Heißt: Es gibt ein Training weniger, nach FT1 geht es am Freitag direkt rein ins Qualifying.



"In Imola wird es wieder nicht viel geben. Wir denken nicht, dass es der richtige Ort [für Updates] ist", erklärt Binotto daher. Stattdessen wolle man daran arbeiten, aktuelle Probleme wie das Porpoising zu beheben.



Ein "signifikantes" Update werde es erst "später in der Saison" geben.