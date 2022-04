Formel-1-Liveticker: Ferrari auch in Imola wieder "unerreichbar"?

Ferrari auch in Imola wieder "unerreichbar"?

Zwei der ersten drei Rennen hat Ferrari gewonnen. Und vor allem zuletzt in Australien war die Performance der Scuderia beeindruckend. Helmut Marko gestand anschließend bei 'Sky': "Dieses Paket, das Ferrari da heute auf die Bahn gestellt hat, war für uns unerreichbar."



Geht die Scuderia damit auch beim Heimrennen in Imola als Favorit auf die Strecke? Marko erinnert: "Die kriegen ihr Auto immer ins jeweilige Fenster." Während Red Bull sich noch schwertut, dieses Arbeitsfenster zu treffen, scheint der Ferrari überall schnell zu sein.



"Wir tun uns einfach von der Gesamtabstimmung schwer. Sobald Temperaturänderungen dazukommen, tun wir uns noch schwerer", so Marko. Heißt: Ist der RB18 in Imola nicht im idealen Fenster, dürfte es gegen Ferrari auch dort sehr schwer werden.