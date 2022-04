Imola-Sprint in der Analyse: Wie Verstappen Leclerc bezwingen konnte

Ferrari käme "zu früh" für Mick Schumacher

Das glaubt zumindest Gerhard Berger. Und der muss es als Ex-Ferrari-Pilot eigentlich wissen! Bei 'Sky' erklärt er, "dass es zu früh wäre für Mick", zu Ferrari zu wechseln. Er müsse jetzt erst einmal "seinen Weg machen", so Berger.



"Mick braucht seine Zeit", erklärt er und ergänzt: "Mick ist in seiner Aufbauphase und ich glaube, in zwei, drei Jahren kann man dann sagen, wenn er performt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und dann kann man diese Diskussion führen."



"Aber jetzt wäre das falsch", so Berger, der erklärt: "Gewisse Sachen brauchen ihre Zeit. Man geht nicht einfach in die Formel 1 und fährt da vorne mit, sondern das braucht seine Zeit, und die muss man auch den Jungs geben."



Ohnehin ist ein Wechsel ins Werksteam bis 2025 sowieso erst einmal kein Thema mehr, nachdem Sainz seinen Vertrag in dieser Woche bis Ende 2024 verlängert hat.