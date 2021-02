05:02

Was genau erwartet uns heute?

Der Fokus liegt bei Ferrari heute ganz auf dem Team. Das heißt, dass es das neue Auto noch nicht zu sehen geben wird. Der SF21 wird der Weltöffentlichkeit erst am 10. März vorgestellt, also unmittelbar vor Beginn der Testfahrten in Bahrain. Aber vielleicht lassen sich die Beteiligten heute ja zumindest schon das ein oder andere Detail zum neuen Boliden entlocken.



Hier der Vollständigkeit halber auch gleich noch die weiteren Launchtermine in den kommenden Wochen:



2. März: Mercedes

2. März: Alpine

3. März: Aston Martin

4. März: Haas

5. März: Williams

10. März: Ferrari