Formel-1-Liveticker: Ferrari vorerst ohne großes Update

Binotto: Warum 2022 besser wird als 2018

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gibt zu, dass man 2018 in der Entwicklung hinter Mercedes zurückgefallen war. Die ist mit dem neuen Reglement 2022 aber besonders wichtig. Doch der Italiener hat Vertrauen, dass es für sein Team in diesem Jahr besser laufen wird als damals.



"Ich denke, wir haben unsere Werkzeuge für das Autodesign verbessert, also die Windkanal-Methoden, die Prozesse und den Simulator", sagt er. "Und ich denke, dass wir heute viel besser vorbereitet sind als in der Vergangenheit, um auch in der Entwicklung einen guten Job zu machen."