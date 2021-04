04:51

39 Minuten zur Einstimmung aufs Rennen!

Noch dauert es etwas, bis es auf der Strecke in Imola losgeht. Bis dahin lege ich Dir unter anderem das Re-Live unseres gestrigen Formel-1-Talks zum Qualifying ans Herz. Unser Chefredakteur Christian Nimmervoll hat in dem Video mit Kevin Scheuren folgende Themen besprochen, analysiert und kommentiert:



- Aufreger im Quali: Tracklimits

- Beinahe-Sensation durch Norris

- Wo hat Red Bull die Pole verloren?

- Bottas: Klasse schlechter als Hamilton

- Hamilton vs. Red Bull: Ausblick aufs Rennen

- Ferrari: Leclerc lässt Sainz alt aussehen

- Überraschung durch Williams

- Giovinazzi: Masepin "respektlos"

- Mick Schumacher

- Sebastian Vettel

- Alonso, Tsunoda & Fragen aus dem Userchat

Nicht nur Max Verstappen, sondern auch Sergio Perez hätte in Imola locker auf Pole fahren können. Die wichtigsten Stimmen aus den Medienrunden.