Warum Hamilton nicht mit Crash gewinnen will

Beginnen wir heute mit einem tiefgreifenden Interview von Lewis Hamilton, das der Brite jetzt gegeben hat. Darin spricht er unter anderem darüber, warum er den WM-Titel nur mit fairen Mitteln gewinnen möchte. Eine Kollision kommt für ihn nicht in Frage, denn so habe ihn sein Vater aufgezogen: "Er hat immer gesagt: Gib deine Antwort auf der Strecke!"



"Ich wurde als Kind schikaniert - in der Schule und auf der Strecke", erzählt er. "Aber wir wollten sie auf die richtige Weise schlagen - nicht indem ein Auto ausfällt oder durch eine Kollision. Denn dann gibt es keinen Zweifel, wer der Bessere ist", betont der Brite.



"Ich möchte der reinste Fahrer sein, den es gibt: durch Speed, durch harte Arbeit und Entschlossenheit, damit am Ende niemand anzweifeln kann, was ich erreicht habe."