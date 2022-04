Formel-1-Liveticker: Hat Lewis Hamilton seinen Zenit überschritten?

Hat Lewis Hamilton seinen Zenit überschritten?

Der Brite ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten - aber auch bereits 37 Jahre alt. Ewig wird er also nicht mehr in der Königsklasse fahren. Helmut Marko verrät, welche Fahrer die Formel 1 seiner Meinung nach in den kommenden Jahren bestimmen werden.



"Mit Verstappen, Leclerc, Norris und Russell haben wir jetzt vier Piloten, die die nächsten Jahre prägen werden", so Marko bei 'Sport1'. Zwar habe Hamilton "einen großen Erfahrungsschatz", der aktuell noch ein Vorteil im Kampf mit den jüngeren Piloten sei.



"Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Routine dann doch nicht mehr ganz mit dem jugendlichen Enthusiasmus, Elan und purem Speed mithalten kann", so Marko. Mit anderen Worten: Die Uhr für einen achten WM-Titel tickt gegen und nicht für Hamilton.



Und sollte es in diesem Jahr nicht klappen, wonach es momentan aussieht, wäre er beim nächsten Anlauf 2023 bereits 38 Jahre alt. So alt war seit Alain Prost in der Saison 1993 kein Fahrer bei einem Titelgewinn mehr.