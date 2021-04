02:02

Hat Red Bull größere Probleme?

Fassen wir mal zusammen: Gestern rollte der RB16B von Verstappen in FT2 aus, in Bahrain hätte Perez fast nicht starten können. Dazu haben drei der vier Honda-Piloten bereits neue Motorenteile bekommen - und das noch vor dem Start des zweiten Rennens! Haben Red Bull und Honda womöglich größere Probleme mit der Zuverlässigkeit?



"Ich denke, [die Zuverlässigkeit] ist für alle Teams eine Achillesferse", grübelt Teamchef Christian Horner und erklärt, dass man in dieser Hinsicht immer "nervös" sei. "Aber mir ist es lieber, wenn es am Freitag und nicht am Sonntag passiert", sagt er im Hinblick auf das Verstappen-Problem gestern. Schauen wir mal, ob heute alles hält.