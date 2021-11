02:13

Guten Morgen

Es ist Dienstag und wir befinden uns in der dritten #RaceWeek in Folge. Am Wochenende steht mit Katar ein völlig neuer Grand Prix an, wo die Formel 1 noch nie zu Gast war. Da bleibt nicht viel Zeit, um die Geschehnisse aus Brasilien zu verdauen.



Die bleibt auch uns nicht, dann 2022 wirft seine Schatten voraus. Wir erwarten für heute die Bekanntgabe des letzten Fahrers für die kommende Saison.



Durch den Tag begleitet dich heute Norman Fischer. Hast du Fragen oder Anmerkungen oder einen Wunsch für das letzte Cockpit (nein, ich kann ihn dann leider nicht wahr machen), dann melde dich über das Kontaktformular oder nutze den hashtag #FragMST.