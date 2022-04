Bahrain-Freitag in der Analyse: Ist Mercedes wirklich so schlecht?

Hülkenberg: Tipps bei Vettel geholt

Die erste große News des Wochenendes gab es bereits gestern: Sebastian Vettel kann wegen einer Coronainfektion nicht am Saisonauftakt teilnehmen, er wird an diesem Wochenende im Aston Martin durch Nico Hülkenberg ersetzt.



"Der Anruf vom Team kam gegen 9:00 Uhr morgens, für meine spontanen Kurzeinsätze also verhältnismäßig früh diesmal", schmunzelt Hülkenberg im Gespräch mit 'Bild'. Es ist seit Beginn der Pandemie 2020 bereits seit vierter Einsatz.



"Unterwegs habe ich die Zeit genutzt und auch mit Sebastian Vettel telefoniert, der mir noch ein bisschen was über das neue Auto gesagt hat", verrät der Deutsche, der heute zum ersten Mal ein Auto der neuen Generation fahren wird.



Ob die Tipps von Vettel geholfen haben? Wir sind gespannt!