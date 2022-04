Bahrain-Quali in der Analyse: Was steckt hinter Ferraris Wiederauferstehung?

Ist Mercedes wirklich so schlecht?

Diese Frage haben sich gestern Kevin Scheuren und unser Chefredakteur Christian Nimmervoll in ihrer großen Tagesanalyse gestellt. Außerdem standen folgende Themen auf dem Plan:



- Gesamtergebnis Freitag

- Verstappen vs. Ferrari: Duell um den Sieg?

- Verstappen vs. Hamilton: Wird’s noch härter?

- Mick Schumacher: Ist Haas wirklich so stark?

- Hülkenberg & Aston Martin: Die nächste Pleitensaison?

- Was ist bei McLaren & Williams los?

- Teams machen neuen Service für Fans lächerlich

- Fragen der Kanalmitglieder aus dem Livechat



Auch heute werden sich die beiden am Abend natürlich wieder live auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de melden. Die genaue Startzeit geben wir wir üblich im Laufe des Tages bekannt.

Das war das Freie Training in Bahrain 2022: Wie Lewis Hamilton meckert, wie schlecht Aston Martin ist, wie spannend die neue Saison beginnt!