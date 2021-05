02:03

McLaren hofft noch auf Top-4-Ergebnis

"Es ist insgesamt enttäuschend für uns", sagt Teamchef Andreas Seidl nach P7 und P16 im Qualifying. Für Ricciardo war bereits in Q1 Feierabend, Norris hatte auf seiner entscheidenden Q3-Runde Verkehr. Nun hofft Seidl, dass heute deutlich mehr geht. "Ich denke, wir haben ein Auto, das definitiv wieder um P5 kämpfen kann", gibt er sich angriffslustig.



Die Longruns am Freitag hätten gut ausgesehen. "Vielleicht gibt es sogar eine Chance, eines der Autos in den Top 4 anzugreifen", so Seidl, für den ein Top-4-Ergebnis heute auch das "Ziel" ist. "Hoffentlich können wir beim Start und in der ersten Runde Positionen gewinnen. Da machen wir normalerweise einen guten Job", erinnert er. Leicht wird es aber sicher nicht werden.