04:53

Todt: Mick Schumacher "wie ein zweiter Sohn"

Wir starten diesen Tickertag heute mit emotionalen Aussagen von FIA-Präsident Jean Todt. Der Franzose hat vor wenigen Tagen mit ausgewählten Journalisten über verschiedenste Themen in seinem letzten Jahr seiner Amtszeit gesprochen, unter anderem auch über Mick Schumacher. "Jeder weiß, dass ich Michael liebe, ich stehe ihm sehr nahe, seiner Familie."



Er erinnert sich noch an den kleinen Mick im Alter von drei Jahren, der im Garten mit seiner Frau und einem Huhn gespielt habe. "Er ist wie mein zweiter Sohn." Todt weiß, dass es Vorbehalte aufgrund seiner Position als FIA-Präsident geben könnte, aber das kümmert ihn nicht.



"Für mich ist er wie ein Baby." Todt habe schon sehr früh gewusst, dass der Sohn von Michael Schumacher einmal in der Formel 1 fahren werde, das sei eine "natürliche Entwicklung" gewesen. "Ich bin sehr glücklich, denn offensichtlich hat die Familie [mit] einer Herausforderung [zu kämpfen]. Deshalb bin ich sehr glücklich zu sehen, dass er liebt, was er tut."