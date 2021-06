04:33

Jean Todt verteidigt Saudi-Arabien

Erst Hauptsponsor Aramco, dann ein eigenes Rennen: Dass die Formel 1 so offensiv mit Saudi-Arabien anbandelt, dafür musste sie eine Menge Kritik einstecken, schließlich gilt das Land nicht gerade als Vorbild, was Menschenrechte angeht.



FIA-Präsident Jean Todt verteidigt das Rennen jedoch und meint, dass er in seiner Position mit vielen Menschensrechtsexperten gesprochen hat. "Und alle sind dafür, dass wir Rennen auf der ganzen Welt fahren", betont er. "Wir sind eindeutig der Meinung, dass sich der Sport nicht in die Politik einmischen sollte."



Außerdem könne ein weltweiter Event auch auf die Probleme aufmerksam machen. Schließlich wurde durch die Formel 1 jetzt auch der Fokus wieder auf Saudi-Arabien und seine Situation gerichtet.