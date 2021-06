05:16

Wolff: "Medien freuen sich über Headlines"

Gewisse Spannungen zwischen Valtteri Bottas und seinem Mercedes-Team waren am Sonntag zumindest am Boxenfunk hörbar. Teamchef Toto Wolff hat sich über die Offenheit seines Fahrers gefreut und den Finnen für seine Leistung danach gelobt. Was sagt er zu den Gerüchten?



"Da muss man mal Ruhe reinbringen. Die Medien freuen sich über solche Headlines, aber wir haben da noch kein einziges Gespräch geführt, was wir im nächsten Jahr machen", stellte er am Sonntag bei 'ServusTV' klar.