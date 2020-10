04:32

Sorgen wegen Corona werden größer

Es besteht eigentlich kein Zweifel mehr daran, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr Weltmeister wird. Die größere Frage lautet, ob die Saison 2020 überhaupt wie geplant beendet werden kann. Nach Imola stehen in der Türkei, Bahrain (zweimal) und Abu Dhabi noch vier Rennen an. Doch kann dort überhaupt gefahren werden? Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie gibt es immer größere Zweifel.



So berichtet 'Sky News' in England, dass auch die Insel demnächst in den "Lockdown" gehen könnte. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Formel-1-Industrie. Richtig problematisch würde es dann werden, wenn es (wie im Frühjahr) auch wieder Reisebeschränkungen geben sollte. Damit wären Überseerennen dann eigentlich unmöglich. Wir behalten die Lage jedenfalls genau im Auge.