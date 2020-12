02:58

Haas: Kein Test für Grosjean

Romain Grosjean möchte 2021 unbedingt noch einmal ein Formel-1-Auto testen. Mercedes hat ihm einen solchen Test bereits angeboten, bei Noch-Arbeitgeber Haas wird es aber auf keinen Fall klappen. "Leider haben wir keine alten Autos, weil wir keine alten Motoren haben", erklärt Teamchef Günther Steiner.



Hintergrund: Private Formel-1-Tests sind lediglich in Autos erlaubt, die mindestens zwei Jahre alt sind. "Wir haben viele alte Autos, aber die haben keinen Motor drin. Deshalb können wir es leider nicht machen", so Steiner. Vielleicht ändere sich das in Zukunft, doch er könne Grosjean nichts versprechen.



An diesem Wochenende wird der Franzose noch einmal durch Pietro Fittipaldi ersetzt.