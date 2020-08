04:17

Kommt Verbot des "Party Modus" erst später?

Darüber berichtet heute 'RaceFans'. Zur Erinnerung: Eigentlich sollte der "Party Modus" bereits ab dem kommenden Rennen in Spa verboten werden. Das hat Rennleiter Michael Masi selbst so bestätigt. In dem Bericht heißt es allerdings, dass das Verbot nun um ein Rennen verschoben werden und erst beim folgenden Rennen in Monza greifen soll - und sogar noch weiter verschoben werden könnte. Hintergrund: Zwei der vier Motorenhersteller in der Formel 1 sollen nicht glücklich über die Entscheidung sein. Spannend, wir bleiben natürlich an der Sache dran!