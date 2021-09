04:01

Auch Häkkinen will keine Crashs mehr sehen

Mika Häkkinen ist 1998 und 1999 hingegen etwas sauberer zu seinen Titeln gekommen. "Meine alten Rivalen Ayrton Senna und Michael Schumacher waren in viele kontroverse Unfälle verwickelt, aber meiner Meinung nach ist es immer am besten, dem anderen auszuweichen und sich auf den Sieg zu konzentrieren", urteilt er in seiner Kolumne für 'Unibet' nach dem Monza-Crash.



"Bei einer Berührung kann man nie sicher sein, was passieren wird. Dein Konkurrent hat vielleicht ein beschädigtes Auto, aber es kann leicht passieren, dass man selbst betroffen ist. Es gibt keine Gewissheit, wenn man ineinander kracht."



"Die diesjährige Weltmeisterschaft ist fantastisch anzuschauen und sehr eng", betont er. "Ich möchte sehen, dass Max und Lewis in jeder Runde 100 % geben, aber ich möchte auch sehen, dass sie die Rennen beenden und auf dem Podium stehen. Lassen wir die Ergebnisse über die Meisterschaft entscheiden, nicht die Anzahl der Unfälle."