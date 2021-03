05:03

Marko: "Wir wollen die WM!"

Helmut Marko hat in der Sendung außerdem verraten, was er besonders an Sergio Perez schätzt: "Das, was für uns bedeutend ist, ist seine Erfahrung, sein Umgang mit den Reifen. Er kann sehr schnell fahren und gleichzeitig die Reifen schonen." In Kombination mit Max Verstappen habe Red Bull 2021 eine der "stärksten Paarungen", ist er sich sicher.



Der Red-Bull-Motorsportkonsulent hat außerdem zu Gerüchten um eine Zusammenarbeit mit Volkswagen und Porsche Stellung genommen: "Nix is fix", meinte er schmunzelnd. Und er hat ein klares Ziel für die bevorstehende Saison ausgegeben: "Wir wollen die WM!"