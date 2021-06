05:03

Mercedes erwartet erneut "schwieriges Wochenende"

"Wochenenden wie das in Monaco stacheln uns an", schildert Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der Vorschau auf den Grand Prix von Aserbaidschan. Im Fürstentum musste das Team zuletzt eine herbe Niederlage einstecken. Valtteri Bottas fiel beim Boxenstopp aus, Lewis Hamilton wurde nur Siebter. Dadurch ging die WM-Führung an Max Verstappen und Red Bull.



Mit der gleichen Entschlossenheit wie schon nach den durchwachsenen Wintertests in Bahrain habe seine Mannschaft die Enttäuschung aufgearbeitet, betont Wolff. Was erwartet er sich in Baku? Zwar sei die Charakteristik des Stadtkurses anders als in Monaco, dennoch gehe er davon aus, "dass uns auch in Baku ein schwieriges Wochenende bevorsteht, das nicht besonders gut zu den Charakteristiken und Eigenschaften des W12 passen dürfte".