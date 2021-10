09:24

Mercedes hofft noch auf den Sieg

Bereits gestern haben wir darüber gesprochen, dass Hamilton das Rennen heute noch gewinnen will - obwohl er vorne alleine gegen die beiden Red-Bull-Piloten kämpfen muss. Teamkollege Bottas startet wegen seiner Strafe nur von P9. "Wenn man sich die pure Performance anschaut, dann sehen beide Red Bulls sehr stark aus und liegen auf dem Papier wahrscheinlich vorne", erklärt Toto Wolff.



Trotzdem hat auch der Teamchef den Sieg noch nicht abgeschrieben. "Wir haben viele Sonntage erlebt, die dann in eine ganz andere Richtung gegangen sind", erinnert er. Grundsätzlich sei es zwar wahrscheinlich, dass das Ergebnis aus dem Qualifying auch das im Rennen sein werde. "Gott sei dank ist das [nicht immer] der Fall", so Wolff, der deswegen hofft, dass sich das Bild heute umdrehen könnte.



Wird spannend!