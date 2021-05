02:33

Mercedes noch immer vor Honda?

Die Japaner haben mit ihrem neuen Antrieb in diesem Jahr noch einmal Fortschritte gemacht. Franz Tost glaubt aber nicht, dass man nun sogar vor Mercedes liegt. Im Gespräch mit 'auto motor und sport' erklärt er: "Das kommt auf die Strecke an. Und es kommt auf das Power-Unit-Management an. Das heißt, wie die einzelnen Aggregate eingesetzt werden, also die MGU-K, MGU-H, der Motor und vor allem die Batterie."



"Ich denke, dass Mercedes da nach wie vor die Messlatte ist", so der Österreicher, der es "jammerschade" findet, dass Honda Ende des Jahres aus der Formel 1 aussteigt. "Wenn man da konzentriert weitergemacht hätte, glaube ich, dass der Motor früher oder später zu Mercedes aufgeschlossen hätte oder sogar besser wäre", ist sich der AlphaTauri-Teamchef sicher.