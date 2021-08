04:27

Hätte Hamilton länger auf Intermediates fahren können?

Warum Lewis Hamilton beim Neustart in Ungarn als Einziger nicht in die Box gefahren ist und alleine an der Ampel stand, haben wir schon erörtert. Der Brite fuhr anschließend nur eine Runde und kam als Letzter wieder aus der Box. Doch wäre es für ihn eine Möglichkeit gewesen, noch länger auf Intermediates draußen zu bleiben und so einen Vorsprung herauszufahren, damit er zumindest die hinteren Fahrer so überholt?



Die kurze Antwort: nein.



"Wir haben uns den Abstand zwischen Lewis und den nachfolgenden Autos angesehen", sagt Technikchef Mike Elliott. "Wir konnten sehen, dass die Autos auf Slick-Reifen einen Geschwindigkeitsvorteil hatten. Hätten wir Lewis länger draußen gelassen, hätten wir am Ende nur festgestellt, dass wir noch weiter zurückliegen, als wir zum Boxenstopp gekommen sind."



Zudem wären die Intermediates bei den Bedingungen ziemlich schnell heiß geworden, was die Pace noch weiter verschlechtert hätte.



"Das Beste für uns war also, unseren Fehler zu akzeptieren, weiterzumachen und zu versuchen, ihn so schnell wie möglich zu korrigieren", so Elliott. "Und das ist bei gemischten Wetterverhältnissen immer die beste Taktik."