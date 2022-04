Formel-1-Liveticker: Mercedes fehlt eine ganze Sekunde

Mercedes-Situation erinnert Wolff an 2013

Toto Wolff hat gestern nach dem Aus von Hamilton in Q1 klare Worte gefunden. "Diese Performance ist nicht akzeptabel", sagt er unter anderem. Er verrät: "Es fühlt sich ein bisschen wie 2013 an, als wir einfach nicht den Speed von Red Bull und wahrscheinlich auch nicht den von Ferrari mitgehen konnten."



"Aber wir haben gekämpft. Und so fühle ich mich momentan auch. Wir müssen kämpfen", so Wolff. "Wir sind auf der Strecke nur Dritter - und manchmal nicht einmal das", sagt er im Hinblick auf die aktuelle Performance. Es sei daher "keine Option", den Status quo zu akzeptieren.



Die Saison 2013 beendete Mercedes in der Konstrukteurs-WM schließlich auf Rang zwei. Es war das bis heute letzte Mal, dass man nicht den Titel holte.