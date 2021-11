02:25

Horner: Mercedes "unerreichbar" für Red Bull

Noch liegt Max Verstappen in der WM 14 Punkte vor Lewis Hamilton. Aber: Der Brite kann durch seinen Sieg gestern weiterhin aus eigener Kraft Weltmeister werden. Davor hat nach der gestrigen Vorstellung auch Red Bull Angst. "Es hängt davon ab, um welche Art von Strecke es sich handelt", erklärt Christian Horner bei 'Sky' im Hinblick auf die letzten drei Saisonrennen.



"Heute war dieses Auto unerreichbar", gesteht er. Mit anderen Worten: Zeigt Mercedes in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi eine ähnliche Leistung, wird es schwer für Red Bull. "Man kann sehen, wie schnell sich das Blatt wendet", gibt sich Toto Wolff auf der anderen Seite etwas zurückhaltender und erinnert: "Vergangenes Wochenende in Mexiko wurden wir geschlagen."



"Diese Woche hatten wir das schnellere Paket", so Wolff, der erwartet, dass Red Bull in Katar wieder "sehr stark" sein werde. Wirklich absehbar ist aktuell nichts. Und seien wir mal ehrlich: Genau das macht es doch so spannend, oder?