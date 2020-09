03:49

Gasly: Formel 1 sollte von MotoGP lernen

In der MotoGP liegen in der Meisterschaft aktuell die ersten vier Piloten innerhalb von vier Punkten. Weil sich Dominator Marc Marquez gleich im ersten Saisonrennen verletzt hat, ist die Meisterschaft spannend wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Pierre Gasly erklärt daher: "Ich hoffe, dass wir [in der Formel 1 in Zukunft] etwas ähnliches wie in der MotoGP sehen können."



"Dort gibt es zum Beispiel meinen guten Freund Fabio Quartararo, der in einem Privatteam um die Meisterschaft kämpfen kann. Er ist aktuell Zweiter, holt Pole-Positions und Rennsiege. Es wäre großartig, wenn wir so etwas in der Art auch in der Formel 1 sehen könnten", so der AlphaTauri-Pilot. Vielleicht klappt es ja mit den neuen Regeln ab 2022 ...