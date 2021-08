03:42

Nach Crash: Horner blockt Wolff-Entschuldigung ab

Für Red Bull hätte der gestrige Grand Prix eigentlich fast nicht schlimmer laufen können. Bereits in der ersten Kurve waren alle Hoffnungen auf ein Spitzenergebnis begraben worden - ausgerechnet durch Valtteri Bottas. Der Mercedes-Pilot kegelte Max Verstappen und Sergio Perez von der Piste.



Bottas habe ganze Arbeit geleistet für Mercedes, spottete Christian Horner nach dem Rennen. Gegenspieler Toto Wolff kann die Frustration verstehen. Er wollte sich nach einem TV-Interview bei Sky beim Briten entschuldigen, dieser blockte aber ab (siehe Video).



"Am Ende des Tages musst du verstehen, dass das frustriert und ärgert. Du hast zwei Autos verloren durch einen Crash", so der Österreicher. "Dass dort dann drei Autos liegen bleiben, davon zwei Red Bulls ist völlig unerfreulich für das Team, und deswegen muss man auch jede emotionale Reaktion verstehen."



Ob Horner seine Entschuldigung angenommen habe, das kümmert Wolff nicht: "Das ist mir eigentlich egal. Ich habe das gesagt, was ich geglaubt habe, was richtig ist." Er sei mit jeglicher Reaktion "okay".