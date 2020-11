05:04

AlphaTauri und Williams brechen Sperrstunde

Bei beiden Teams wurde in der vergangenen Nacht zwischen 3:00 und 11:00 Uhr Ortszeit in der Garage gearbeitet. Das ist verboten. Eine Strafe gibt es in beiden Fällen allerdings nicht, denn jedes Team hat pro Jahr zwei "Joker" zur Verfügung, um die Sperrstunde zu brechen. AlphaTauri hat seinen zweiten Joker gezogen, Williams sogar erst den ersten.