04:00

Verstappen: Neuer Honda-Motor "ein guter Fortschritt"

Für die Abschiedssaison 2021 wird Honda noch einmal einen komplett neuen Motor bringen. Dieser war eigentlich erst für 2022 geplant, jetzt wird man ihn aber logischerweise vorziehen. Auf die Frage, was er sich von der neuen Power-Unit erhoffe, antwortet Max Verstappen mit einem Lachen: "Dass er stärker ist!" Und er verrät, dass er da auch ziemlich optimistisch ist.



"Ich kann natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist ein guter Fortschritt", sagt er und ergänzt: "Natürlich stehen die anderen aber auch nicht still. Wir werden es im nächsten Jahr sehen. Aber ich denke, dass es von unserer Seite ein guter Schritt ist." Dass Honda nicht ausgestiegen wäre, wenn man in diesem Jahr um den Titel kämpfen würde, glaubt er übrigens nicht zwangsläufig.



"Das wäre Spekulation, das kann man nicht wissen", so Verstappen. Die letzte Chance hat man nun 2021.