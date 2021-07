05:33

Norris mit Kampfansage Richtung Red Bull

Wir beginnen heute mit dem Überraschungsmann des gestrigen Qualifyings: Lando Norris. Der Brite hat seine allererste Poleposition in der Formel 1 um nur 0,048 Sekunden verpasst. Startplatz zwei ist seine beste Ausgangsposition in seiner bisherigen Karriere.



Was ist am Sonntag möglich? "Ich denke, in den ersten paar Kurven haben wir eine Chance, wie schon am vergangenen Wochenende etwas zu versuchen und einen Platz aufzuholen." Eine versteckte Kampfansage in Richtung Red Bull. "Wir sind in der bestmöglichen Position, um alles zu maximieren, aber wenn ich die Chance habe, auf P1 zu fahren, eine Chance, mit Max zu fahren und es zu versuchen, dann werde ich das tun."



Denn: "Ich fahre immer noch Rennen, ich will immer noch mein Bestes geben - aber ich denke, ich weiß auch, was das Beste für uns ist." Der Grand Prix werde wohl nicht "unglaublich" werden, befürchtet er. Denn: "Wir sind nicht so schnell wie [Red Bull]. Vielleicht wird das wieder ein fünfter Platz", schmunzelt er.