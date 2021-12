02:16

Norris: Safety-Car-Situation am Ende "fürs TV"

Die Situation hinter dem Safety-Car ganz am Ende des Rennens sorgt natürlich weiterhin für Diskussionen - auch abseits des WM-Kampfs. "Es wurde natürlich fürs TV gemacht", ist sich Lando Norris sicher. Man habe die Situation so gehandhabt, um den Zuschauern am Ende noch "einen Kampf" auf der Strecke liefern zu können.



Er selbst sei jedenfalls "ein bisschen überrascht" gewesen, dass er sich am Ende doch zurückrunden durfte, nachdem es zunächst hieß, dass die Positionen beibehalten werden müssen. "Es liegt nicht an mir, zu entscheiden, ob das fair war oder nicht", so Norris. Letztendlich habe man die Entscheidung aber für die Show getroffen.