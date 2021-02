03:48

Neue Woche, neuer Launch

Wir sind zurück aus der Winterpause! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Formel-1-Livetickers. Ab heute sind wir wieder von Montag bis Freitag täglich mit einem Liveticker für dich am Start. Die zweite gute Nachricht: Ein neues Auto für die Saison 2021 gibt es auch noch zu sehen! Um 12:00 Uhr stellt Alfa Romeo den neuen C41 vor.



Ruben Zimmermann begleitet dich an dieser Stelle erneut durch den Tag und für Fragen, Kritik und Anregungen stehen dir, wie auch schon im Vorjahr, unser Kontaktformular und unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Dann mal rein in den nächsten Launchtag des Jahres 2021!