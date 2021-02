03:13

Servus!

Herzlich willkommen im Formel-1-Liveticker an diesem Dienstag! Heute steht die nächste Auto-Präsentation auf dem Plan: Topteam Red Bull wird uns den überarbeiteten Vorjahresrenner zeigen. Das Auto wird den Namen RB16B tragen. Gleich klären wir auf, warum es keinen RB17 geben wird ...



... zuvor begrüßt Dich aber noch Maria Reyer an den Tasten. Schön, dass Du mit dabei bist. Falls Du Fragen ("#FragMST"), Anregungen oder Hinweise für uns hast, schreib uns einfach via Kontaktformular! Außerdem findest Du uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube!