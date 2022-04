Formel-1-Liveticker: Ralf Schumacher: "Mick war nicht glücklich"

Ralf Schumacher: Mick hätte in die Punkte fahren können

Mick Schumacher hat am Sonntag mit Platz elf sein bestes Formel-1-Ergebnis eingefahren. Das täuscht allerdings nicht darüber hinweg, das seine Leistung in Bahrain deutlich schlechter war als von Teamkollege Kevin Magnussen, der nach einem Jahr Formel-1-Pause auf Platz fünf gefahren war und auch im Qualifying trotz Problemen mit dem Auto Platz sieben belegte.



"Mick war das ganze Wochenende mit dem Auto nicht so glücklich", weiß sein Onkel Ralf Schumacher. "Das kann passieren, aber da muss man Kevin Magnussens Leistung trotzdem neidlos anerkennen."



Trotzdem habe sein Neffe im Rennen ziemlich Pech gehabt: Er wurde von Esteban Ocon gedreht, dann kam das Virtuelle Safety-Car, als er gerade an der Box vorbeigefahren war, und dann kam das echte Safety-Car und Mick blieb auf seinen alten Reifen draußen und war anschließend chancenlos.



"Alle um ihn rum konnten wechseln und dann war das Thema gegessen", sagt Ralf Schumacher bei 'Sport1'. "Mit frischen Reifen hätte er definitiv in die Punkte fahren können"