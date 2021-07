04:56

Hamilton: Verhandlungen deutlich kürzer als zuvor

Erst in der Vorwoche hat Lewis Hamilton selbst in der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Verhandlungen über die Zukunft mit Mercedes begonnen haben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von "guten Gesprächen" und "keinen Stolpersteinen".



Man sei bereits in "der heißen Phase" angekommen, merkte der Österreicher an. Nur eine Woche später dann die Gewissheit: Hamilton bleibt. Die Verhandlungen haben diesmal eindeutig kürzer gedauert als noch im Vorjahr. Erst im Februar hatte der Brite seine Unterschrift unter den Einjahresvertrag bis Ende 2021 gesetzt.



Der neue Deal bedeutet, dass Hamilton am Ende dieser Periode elf Jahre für Mercedes gefahren sein wird. Bislang hat er sechs seiner sieben Titel mit der Mannschaft gewonnen.