03:14

Red Bull nur dank Verstappen noch im Titelkampf?

Das deutet zumindest Christian Horner an. Der Red-Bull-Teamchef erklärt nämlich: "Ich denke, dass wir seit der Sommerpause nicht das stärkste Auto hatten. Es ist Max, der uns in dieser Meisterschaft gehalten hat." Als konkrete Beispiele nennt Horner die Rennen in Mexiko und Austin, "wo er außergewöhnlich gefahren ist, um uns in diesem Kampf zu halten."



Ob der "Verstappen-Faktor" auch heute im Qualifying wieder den Unterschied machen kann? Zumindest gestern im Training hatte ja Mercedes die Nase vorne ...