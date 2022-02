02:36

Red Bull zeigt noch nicht alles

Der neue Red Bull wird das zweite Auto der Generation 2022 sein, das heute der Weltöffentlichkeit präsentiert wird. Doch nachdem man bei Haas kein Geheimnis daraus macht, dass man beim Launch nicht das fertige Endprodukt zeigte, kündigte auch Helmut Marko schon an, dass man heute nicht den kompletten RB18 mit allen Details sehen wird.



"Das neue Auto wird erst kurz vor dem Testbeginn in Barcelona am 23. Februar fertig", verriet der Österreicher kürzlich gegenüber 'Sport1' und erinnerte: "Durch die neuen Regeln will jeder so spät wie möglich fertig sein - auch um nicht zu früh alles zu zeigen." Man werde daher heute "noch keine besonderen Details am Auto" zeigen.



Wir freuen uns trotzdem!