Formel-1-Liveticker: Red Bull spielt Imola-Upgrade herunter

Red Bull spielt Imola-Upgrade herunter

Nach zwei Ausfällen in drei Rennen will Max Verstappen mit Red Bull unbedingt zurückschlagen. Das Team soll in Imola ein großes Update haben, um Ferrari Paroli zu bieten, doch die Bullen selbst spielen die Entwicklung herunter und drücken die Erwartungen.



"Ich würde nicht sagen, dass ein großes Paket geplant ist, es ist alles Teil einer Entwicklung", sagt Teamchef Christian Horner auf die Frage, ob Red Bull größere Entwicklungen für Imola in der Pipeline hat.



"Und da es sich um ein Sprintrennen handelt, hat man natürlich nur sehr wenig Zeit, diese Dinge zu evaluieren. Wir haben also eine Session, und dann geht es ins Qualifying. Man muss sehr zuversichtlich sein, was man an das Auto bringt."